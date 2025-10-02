Путин: интернет вносит непростую лепту в попытках навязывать мнения

Одно из преимуществ клуба "Валдай" - стремление и возможность его участников не поддаваться этому и "заглянуть за пределы банального", отметил президент

Редакция сайта ТАСС

© Ruptly

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Интернет вносит свою определенную лепту при попытках навязывать людям различную повестку в глобальном информационном пространстве. Однако одно из преимуществ дискуссионного клуба "Валдай" - стремление и возможность его участников не поддаваться этому и "заглянуть за пределы банального", выдвигая на первый план свои оригинальные вопросы и свое видение процессов, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

Открывая дискуссию, он напомнил, что клуб "Валдай" собрался уже в 22-й раз, и подобные встречи "не просто стали хорошей, доброй традицией". "Дискуссии на валдайских площадках дают возможность непредвзято и всесторонне оценить ситуацию во всем мире, что называется, зафиксировать изменения, осмыслить их", - подчеркнул российский лидер.

"Безусловно, особенность и сильная сторона валдайского клуба - это стремление и способность его участников заглянуть за пределы банального, всем нам очевидного, - убежден Путин. - Не следовать повестке, которую нам навязывает глобальное информационное пространство - тем более, что здесь интернет вносит свою лепту, хорошую, плохую, такую сложную для понимания иногда, - попытаться поставить свои оригинальные вопросы, свое видение процессов. приоткрыть завесу, которая скрывает завтрашний день. Это непросто, но бывает, что и получается. В том числе и на Валдайской площадке у нас с вами".