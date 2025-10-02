Верховный суд России признал законным запрет украинского движения "Аллатра"

Как сообщили в Генпрокуратуре, активисты движения продолжают участвовать в неправительственной организации, совершают противоправные действия

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Апелляция отклонила жалобу на признание украинского движения "Аллатра" экстремистской организацией и запрет ее деятельности в России. Об этом ТАСС сообщили в Верховном суде РФ.

"Апелляционная коллегия оставила жалобу на признание движения "Аллатра" экстремистской организацией без удовлетворения", - сказали в суде.

В июне Верховный суд признал организацию "Аллатра" экстремистской и постановил запретить ее на территории РФ. Иск подал генеральный прокурор России. Рассмотрение проходило в закрытом режиме.

Как сообщили ТАСС в Генпрокуратуре, активисты движения продолжают участвовать в неправительственной организации, совершают противоправные действия, принимают попытки к осуществлению экстремистской деятельности в РФ.

"Аллатра" - международное религиозное движение, созданное на Украине. В 2023 году в России его признали нежелательной организацией. В Генпрокуратуре РФ ранее указывали, что сектанты движения на территории России получают указания от украинских кураторов о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиционных сил и проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти.