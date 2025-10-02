Реклама на ТАСС
Путин считает неизбежным возвращение классической дипломатии

Редакция сайта ТАСС
16:50
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Многополярный мир предполагает возвращение к классической дипломатии, вместо укоренившейся на Западе традиции монолога, когда в качестве урегулирования продавливались интересы только одной стороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Многополярный мир, как я уже сегодня говорил, это возвращение классической дипломатии вместо дипломатии монолога, когда для урегулирования <...> стали продавливаться чьи-то конкретные интересы, считая интересы всех остальных недостойными внимания", - сказал Путин.

По словам президента, не стоит удивляться, что вместо урегулирования получалось только обострение конфликтов вплоть до их перехода в кровавую вооруженную фазу и гуманитарную катастрофу. "Действуя так, не решить ни одной проблемы", - отметил он.

Глава государства уточнил, что готовых рецептов решения международных проблем нет. "Но полагаю, что для решения глобальных проблем необходимо, во-первых, подойти к ним без идеологической заданности, без назидательного пафоса в духе "сейчас я вам все объясню, как надо". А во-вторых, важно осознать, что это по-настоящему общее, неделимое дело, требующее совместной работы всех стран и народов", - продолжил президент.

Каждая культура и цивилизация, по мнению Путина, должны внести свой вклад, потому что по отдельности никто не знает правильного ответа. "Он может родиться только в условиях совместного конструктивного поиска. Объединение, а не разъединение усилий и национального опыта разных государств. Повторю еще раз, конфликты, столкновения интересов были и будут, конечно, были и будут всегда. Вопрос, как их решать", - резюмировал он. 

