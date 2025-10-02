Путин отметил важность "собственного фундамента" на фоне мировой нестабильности

По словам президента, "страны и народы обращаются именно к этим основам"

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Собственная основа развития стран начинает играть особую роль на фоне международной нестабильности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Сейчас на фоне международной нестабильности особое внимание приобретает собственный фундамент развития, который не зависит от международных вихрей. И мы видим, как страны и народы обращаются именно к этим основам", - отметил президент.

Путин подчеркнул, что это происходит не только "в государствах мирового большинства", но и на Западе. "Если все руководствуются этим, занимаясь собой и не размениваясь на ненужные амбиции, обнаруживается, что и общий язык с остальными найти легче", - подчеркнул глава государства.