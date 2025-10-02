Путин: мир вступил в длительный период поиска и "движения на ощупь"

Путин подчеркнул, что в связи с этим нужно быть готовыми к тому, что социально-политическое и экономическое развитие будут иметь "труднопредсказуемый" характер

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Среди стран нет единогласия относительного дальнейшего обустройства миропорядка, в связи с чем мир вступил в длительный период поиска и "движения на ощупь". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Не буду отрицать, сейчас нет единогласия относительно того, как следует обустроить мир, на каких принципах он должен базироваться в предстоящие годы и десятилетия. Мы вступили в длительный период поиска, во многом - движения на ощупь. Когда окончательно сформируется новая устойчивая система, ее каркас - неизвестно", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что в связи с этим нужно быть готовыми к тому, что социально-политическое и экономическое развитие будут иметь "труднопредсказуемый" характер. "Надо быть готовыми, что на протяжении длительного времени социально-политическое и экономическое развитие будут иметь труднопредсказуемый характер, а подчас и весьма нервный характер. И чтобы сохранить четкие ориентиры, не сбиться с пути, всем нужна прочная опора", - отметил президент.