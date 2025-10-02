Путин: с Россией воюют все страны НАТО

Президент РФ отметил, что они сами уже это не скрывают

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Все страны НАТО сейчас воюют с Россией и сами уже это не скрывают, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Мы воюем, да? Мы производим военную технику. А с нами-то воюют очень много стран. Все страны НАТО с нами воюют. Они сами это уже не скрывают", - сказал Путин.

По словам президента, это серьезный вызов для РФ, но российская армия, российское государство и российская оборонная промышленность быстро адаптировались к этому вызову.