Путин: распад СССР был связан с желанием Москвы наладить отношения с Западом

Также сказались другие факторы, геополитические интересы, отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Распад СССР был связан с надеждой тогдашнего руководства России избавиться от идеологической конфронтации с Западом. Такое мнение российский лидер Владимир Путин высказал, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Читайте также

Это выступление ждал весь мир. Путин призвал западные элиты уняться и спать спокойно

"Я думаю, что и роспуск Советского Союза был связан с позицией тогдашнего руководителя России избавиться от всяческой идеологической конфронтации в надежде на то, что сейчас, когда все - с коммунизмом у нас покончено, сейчас наступит братание. Нет! Ничего подобного!" - сказал президент.

По его словам, здесь сказались другие факторы, геополитические интересы. "Оказалось, что идеологические противоречия здесь ни при чем", - подчеркнул Путин.