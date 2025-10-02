Путин пошутил, что, наверное, утомил своей 50-минутной речью участников "Валдая"

Модератор дискуссии Федор Лукьянов назвал речь президента "обширной"

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин шутливо предположил, что своим выступлением на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" утомил участников встречи. Речь главы государства, в которой он рассуждал о многополярном мире, длилась ровно 50 минут.

"Я вас утомил, извините", - улыбаясь, сказал Путин, когда модератор дискуссии Федор Лукьянов назвал речь главы государства "обширной".

"Нет, вы только начали, зато сразу нам задали такую планку разговора, что мы, безусловно, сейчас уцепимся за очень много тем, которые прозвучали, тем более что полицентричный многополярный мир - это пока предмет начинающегося описания", - возразил Лукьянов под смех аудитории.