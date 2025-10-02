Путин: невоенные способы решения военных вопросов приобрели новое значение

Президент ответил на вопрос об особенностях современной, новой войны

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Невоенные способы решения военных вопросов сейчас, с развитием технологий, приобрели новое значение. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Во-первых невоенные способы решения военных вопросов, они всегда существовали, но сейчас, с развитием технологий, они приобретают новое значение и дают новые эффекты. Что имею в виду: информационные атаки, влияние на политическое сознание страны потенциального противника, попытки разложить это сознание", - указал Путин, отвечая на вопрос об особенностях современной, новой войны.

Но это, по словам президента, одна сторона медали. "Здесь же, сюда же и попытки нанести ущерб экономике, финансовой сфере и так далее. Что, конечно, очень опасно", - отметил он.