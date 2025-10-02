Путин назвал ситуацию в Газе ужасным событием в современной истории

Президент ответил на такой вопрос в ходе пленарной сессии "Валдай"

Редакция сайта ТАСС

© Ruptly

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Конфликт в секторе Газа является ужасным событием в современной истории человечества. Такую характеристику ситуации дал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Ситуация в Газе - это ужасное событие в современной истории человечества", - сказал российский лидер.

Он обратил внимание, что даже "прозападно ориентированный" генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что "Газа превратилась в самое большое детское кладбище в мире". "Что может быть более трагичным и печальным?" - задал риторический вопрос президент РФ.