Путин назвал ситуацию в Газе ужасным событием в современной истории
Редакция сайта ТАСС
16:54
обновлено 17:23
СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Конфликт в секторе Газа является ужасным событием в современной истории человечества. Такую характеристику ситуации дал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".
"Ситуация в Газе - это ужасное событие в современной истории человечества", - сказал российский лидер.
Он обратил внимание, что даже "прозападно ориентированный" генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что "Газа превратилась в самое большое детское кладбище в мире". "Что может быть более трагичным и печальным?" - задал риторический вопрос президент РФ.