Путин: Россия в целом готова поддержать предложение Трампа по Газе

РФ всегда выступала за создание двух государств, указал президент

Редакция сайта ТАСС

© Ruptly

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Россия готова поддержать предложение американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, если оно приведет к созданию двух отдельных государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

Читайте также

Это выступление ждал весь мир. Путин призвал западные элиты уняться и спать спокойно

"Что касается предложения президента Трампа по Газе. <…> В целом, Россия готова его поддержать, если, конечно, (мы внимательно должны посмотреть на сделанные предложения) это приведет к окончательной цели, о которой мы всегда говорили. Россия всегда, начиная с 1948 года, а потом и 1974, когда была принята соответствующая резолюция Совета Безопасности ООН, выступала за создание двух государств - и Израиля, и палестинского государства", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что именно этот шаг является залогом "окончательного решения палестино-израильского конфликта".

Белый дом ранее опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.