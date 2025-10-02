Путин назвал Тони Блэра опытным политиком

Бывший британский премьер может сыграть положительную роль в урегулировании в Палестине, указал президент

Редакция сайта ТАСС

© Ruptly

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Бывший британский премьер-министр Тони Блэр не известен как миротворец, но он опытный политик и может сыграть положительную роль в урегулировании в Палестине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"[В мирном плане президента США Дональда Трампа по Газе] предлагается создать международный орган, который будет управлять какое-то время Палестиной, точнее, сектором Газа. И во главе должен стоять господин Блэр", - отметил Путин.

"Он не известен как миротворец такой большой. Он человек со своими взглядами, но он опытный политик, - продолжил российский лидер. - И в целом, конечно, если в мирное русло будет направлена его деятельность, его опыт, знания, то он может сыграть какую-то положительную роль".