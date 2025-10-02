Путин считает, что лучше передать управление в Газе администрации Аббаса

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Власть в секторе Газа лучше передать администрации президента Палестины Махмуда Аббаса или же местной милиции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Насколько я понимаю, в этом плане (мирном плане президента США Дональда Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке - прим. ТАСС) изложена возможность передачи власти палестинской администрации. На мой взгляд, лучше бы вообще все передать под управление президента Аббаса и сегодняшней администрации Палестины. Ну, может быть, им сложно будет решать вопросы, связанные с безопасностью", - выразил свою позицию Путин.

Он также уточнил, что в плане предусматривается и возможность передачи контроля над сектором Газа в том числе и местной милиции для обеспечения безопасности. "Ну, разве это плохо? На мой взгляд, это хорошо", - отметил Путин.

По словам главы государства, возникает, конечно, несколько вопросов. "Первое. Как долго будет работать эта международная администрация? И кому потом будет передана власть, - указал он. - Нам нужно понять, повторяю, как долго будет управлять там международная администрация, в какие сроки предполагается передать и гражданскую власть, и вопросы, связанные с обеспечением безопасности, что очень важно".

О плане

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами арабских и мусульманских стран на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке изложил новый план урегулирования конфликта в секторе Газа, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники. Главным элементом плана, связанным с вопросами безопасности, является идея об отправке в Газу воинского контингента, составленного из военнослужащих арабских и мусульманских государств, для стабилизации ситуации в анклаве после завершения конфликта. Кроме того, американское предложение включает пункт об одномоментном освобождении всех заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС.

В рамках плана предполагается, что сперва Армия обороны Израиля вернется на позиции, которые она занимала в период действия временного перемирия с января по март. После формирования арабо-мусульманского воинского контингента израильские силы полностью выйдут из анклава.

Также, согласно плану, жители Газы не будут принудительно перемещены, а ХАМАС не будет играть какой-либо роли в управлении этой территорией. Вместо этого будет создан международный надзорный орган, который будет осуществлять контроль за так называемым Палестинским комитетом. Именно эта структура, в которую войдут представители Палестинской национальной администрации, будет управлять Газой в течение временного периода.