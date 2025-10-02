Путин: ШОС и БРИКС созданы стремлением стран к приемлемым решениям

Создававшиеся в прошлом международные организации во многом перестали заниматься тем, для чего формировались, указал президент

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС возникли, так как многие государства не устраивал западный метод сотрудничества, и они стремились к отношениям, в которых были бы достигнуты решения, приемлемые для всех участников, заявил президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии "Валдая".

Ранее он отметил, что создававшиеся в прошлом международные организации во многом перестали заниматься тем, для чего формировались. И в этой ситуации стали возникать новые площадки, на которых государства-участники могут искать консесусные решения.

"Мы постепенно-постепенно созревали до того, что нам нужно создавать какие-то институты, где вопросы решаются не так, как пытались их решать наши западные коллеги, а действительно на основе консенсуса, действительно на основе согласования позиций. Так возникла ШОС - Шанхайская организация сотрудничества", - рассказал Путин.

Он напомнил, что изначально ШОС возникла из-за необходимости урегулировать пограничные отношения между бывшими республиками Советского Союза, ставшими отдельными государствами, и Китайской Народной Республикой. "И очень хорошо отработала, очень хорошо! И мы начали расширять сферу ее деятельности - и пошло!", - добавил Путин.

О БРИКС

Он отметил, что примерно так же постепенно возникла объединение стран БРИКС. "Когда у меня в гостях были премьер-министр Индии и председатель Китайской Народной Республики, я предложил собраться втроем - в Петербурге это было. Возник РИК: Россия, Индия, Китай. Мы договорились, что будем собираться: а - регулярно, б - расширим эту площадку для работы наших министров иностранных дел", - пояснил президент РФ.

Путин уточнил, что вскоре к организации присоединились Бразилия и Южно-Африканская Республика.

"Сразу все участники процесса - несмотря на какие-то даже шероховатости между собой - увидели, что в целом площадка-то хорошая, здесь нет желающих выпячивать себя во что бы то ни стало, продавливать свой интерес. У всех возникло понимание, что нужно искать баланс. <…> Это естественные партнеры, объединенные общей идеей - как выстроить отношения для поиска взаимоприемлемых решений, они начали собираться в организацию", - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что подобные объединения в региональные организации стали происходить по всему миру. "И смотрите, как авторитет этих организаций растет. И в этом залог того, что новый многополярный мир - сложный, но все-таки имеет шансы на то, чтобы быть устойчивым", - отметил Путин.