Путин не стал "выразительным жестом" показывать, что откусить куски от РФ не выйдет

По словам президента, существование России многим в мире не нравится, поэтому есть желающие нанести стратегическое поражение

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Существование России многим в мире не нравится, поэтому есть желающие нанести стратегическое поражение РФ и откусить от нее куски. Этого не будет, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая", не став при этом сопровождать свою оценку "выразительным жестом".

Читайте также

Это выступление ждал весь мир. Путин призвал западные элиты уняться и спать спокойно

"Сам факт наличия России многим не нравится, и все хотят как-то там принять участие в этом историческом событии, нанесении нам стратегического поражения, и на этом поживиться - там откусить, здесь откусить", - отметил он.

"Хочется сделать такой выразительный жест, но здесь дам очень много", - сказал Путин под одобрительный смех в зале.

"Этого не будет", - прокомментировал президент планы нанесения поражения России.