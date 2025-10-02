Путин признался, что не знал об участии в СВО сына замдиректора ЦРУ до его гибели

Президент отметил, что его это удивило

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не знал, что в спецоперации принимает участие сын замдиректора ЦРУ Майкл Глосс до того, как он умер.

Об этом российский лидер рассказал на пленарной сессии "Валдая".

"Нет, я этого не знал. Узнал об этом, когда поступил указ, проект указа о его награждении орденом Мужества. Честно, не скрою, меня это самого немало удивило", - сказал глава российского государства.