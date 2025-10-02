Путин: Майкл Глосс достойно воевал на переднем крае

Погибший сын замдиректора ЦРУ служил в элитных подразделениях

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Погибший в зоне СВО сын замдиректора ЦРУ Майкл Глосс достойно воевал за Россию на передовой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Он [Майкл Глосс] прошел специальную подготовку и был зачислен не просто в вооруженные силы, а в элитные подразделения российских вооруженных сил, воздушно-десантные войска. Они все, по сути, штурмовики. И он воевал на переднем крае. Воевал достойно", - сказал российский лидер.

Американцы могут гордиться им, заявил президент.

"И как там в гимне поется? США - страна храбрая, да? Вот он, храбрый человек. Реально доказал это своим поведением, своей жизнью. И в принципе значительная часть, во всяком случае, граждан Соединенных Штатов, может гордиться таким парнем, каким был тот гражданин США (Майкл Глосс - прим. ТАСС), о котором мы сейчас говорим", - сказал Путин.