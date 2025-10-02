Путин: отказ Европы от российского газа привел к подорожанию продуктов

Цены выросли, производство минеральных удобрений на основе этого газа в ЕС стало нерентабельным, отметил президент РФ

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Отказ от российского газа привел к подорожанию продуктов в Европе и обеднению населения ЕС, которое из-за этого и выходит на протесты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Отказ от российского газа в Европе привел к тому, что цены выросли, производство минеральных удобрений на основе этого газа в Европе стало нерентабельным и предприятия начали закрываться. Цена удобрений выросла, что повлияло на сельское хозяйство. Цена продуктов питания выросла, что повлияло на платежеспособность населения. Вот поэтому люди и выходят на улицу", - сказал Путин.