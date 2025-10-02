Путин: 1,8 тыс. поддерживающих традиционные ценности иностранцев хотят жить в РФ

Президент России отметил, что они уже подали заявление на упрощенное получение разрешения на пребывание в стране

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Порядка 1,8 тыс. иностранцев, разделяющих российские традиционные ценности, уже подали заявление на упрощенное получение разрешения на пребывание в России. Этот поток растет, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Принято около двух тысяч заявлений, 1 800 где-то. Около 1 500 рассмотрено положительно", - сказал он.

"И этот поток идет", - подчеркнул президент.

В сентябре 2024 года вступил в силу президентский указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Граждане 47 недружественных стран, несогласные с распространяемыми у них на родине идеологическими установками, смогли в упрощенном порядке запросить разрешение на временное проживание в России.