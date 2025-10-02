Путин назвал Евросоюз мощным, но затухающим центром

Дело в том, что фундаментальные вещи, связанные с европейской идентичностью, исчезают, отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Евросоюз - очень мощное объединение, но в то же время это затухающий центр. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

Читайте также

Это выступление ждал весь мир. Путин призвал западные элиты уняться и спать спокойно

"Это [ЕС] очень мощное объединение, с большим, огромным потенциалом, это мощный цивилизационный центр, но затухающий центр. Это, мне кажется, очевидные вещи. И дело даже не в том, что в локомотиве европейской экономики, в Германии, мы наблюдаем стагнацию уже не первый год, на следующий год стагнация вроде тоже намечается. И дело не в том, что французская экономика сталкивается с огромными проблемами, с дефицитом бюджета и с растущим долгом, а дело в том, что вот эти фундаментальные вещи, связанные с европейской идентичностью, исчезают", - сказал Путин.