Путин рассказал, что на Аляске обсуждал с Трампом практически только Украину

Не было никаких других вопросов, даже двусторонней повестки, отметил президент РФ

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что в ходе визита на Аляску обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом только урегулирование на Украине.

"Вы начали с визита в США, на Аляску. Мы там не говорили с президентом Трампом практически ни о каких вопросах, даже двусторонней повестке. Говорили только о возможностях и способах урегулирования украинского кризиса. В целом это уже хорошо", - рассказал Путин на пленарной сессии "Валдая".

Он уточнил, что "хоть и поверхностно", но обсуждалось и восстановление российско-американских отношений, которые находятся "на самом низком уровне за все времена, которые можно только припомнить".