Путин: Трамп любит заниматься эпатажем, но внимательно слушает собеседника

Как отметил президент РФ, когда он высказывал свою позицию, американский лидер его не перебивал

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, несмотря на любовь к эпатажу, внимательно слушает собеседника, заявил российский лидер Владимир Путин.

"Он [Трамп] любит и эпатажем позаниматься, на мой взгляд, и резко вопросы ставить. Я в выступлении сказал, [Трамп] защищает национальные интересы свои так, как он их определяет. Иногда, повторю еще раз, иногда лучше услышать прямую позицию, чем какие-то экивоки, в которых трудно разобраться. Но я хочу повторить - это не просто так, чтобы какие-то приятные слова сказать. Мы беседовали [в ходе встречи на Аляске] <…> часа полтора - я высказывал свою позицию, он меня слушал внимательно, не перебивал. Я слушал его тоже внимательно", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии "Валдая".

Российский лидер отметил, что на встрече с Трампом они затронули "сложные вопросы", и подчеркнул, что удалось именно обсудить их. "Вопросы сложные. Я не буду в деталях [рассказывать], потому что так не принято. Но он говорит: "Слушай, вот это будет сложно". Я говорю - да. <…> Понимаете, мы детали начали обсуждать некоторые [вопросы]. Мы обсуждали. <…> А не то, что вот кто-то говорил: "Я считаю, вы должны сделать так, а вы должны так". А вы-то - "шляпу сними", понимаете? Такого не было", - добавил Путин.

Глава государства также подчеркнул, что добиться баланса интересов и прийти к консенсусу сложно, но этого можно добиться в ходе дискуссии. "Конечно, важно, чтобы это [обсуждение] доходило до логического завершения, до результата. Это правда, это сложный процесс. <…> Добиться баланса интересов, добиться консенсуса - сложно. Но если мы подходим к этому и добиваемся этого в ходе дискуссии, тогда это уже такие капитальные договоренности, которые, можно надеяться, будут работать долго", - указал президент РФ.

Ранее в ходе пленарной сессии "Валдая" Путин назвал Трампа комфортным собеседником.