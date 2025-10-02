Реклама на ТАСС
Путин назвал опасной игрой удары Украины по ЗАЭС

Президент РФ допустил зеркальный ответ
Редакция сайта ТАСС
18:52
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Удары украинских боевиков по Запорожской АЭС (ЗАЭС) являются опасной игрой и открывают возможности для зеркального ответа со стороны России, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Это опасная игра, и на той стороне люди тоже должны понимать: если они будут с этим играть так опасно, у них есть еще работающие атомные электростанции на их стороне. Что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим", - предостерег российский лидер.

Как отметил президент, Украина пытается атаковать территории вокруг ЗАЭС. Он напомнил, что несколько ударов пришлось на учебный центр станции, а также линиям электропередачи, от которых она запитана. Сейчас электроснабжение АЭС осуществляется от дизельных генераторов, и, как подчеркнул президент, оно надежно.

В результате обстрелов со стороны ВСУ 23 сентября была повреждена последняя линия внешнего энергоснабжения ЗАЭС. Станция переведена на питание от дизель-генераторов. Это стало 10 подобным инцидентом с начала украинского конфликта. 

