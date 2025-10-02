Путин: ситуация вокруг ЗАЭС находится под контролем

Президент РФ также обратил внимание, что на станции работают свыше 4,5 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Россия контролирует ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и проводит мероприятия по защите объекта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

Читайте также

"Мозги промывают, но сознание меняется". Заявления Путина об Украине на "Валдае"

"Ситуация, которая там складывается, в целом она под контролем. Мы стараемся и проводим мероприятия, связанные с физической защитой самой станции и отработанного топлива", - сказал глава государства.

Он также обратил внимание, что на станции работают свыше 4,5 тыс. человек, из которых только 250 человек приехали из других регионов РФ. "Люди просто сами захотели остаться, <…> приняли российское гражданство. Живут там как жили и работают там как работали. И все это происходит на глазах у функционирующих там наблюдателей Международного энергетического атомного агентства МАГАТЭ", - указал Путин.

В результате обстрелов со стороны ВСУ 23 сентября была повреждена последняя линия внешнего энергоснабжения ЗАЭС. Станция переведена на питание от дизель-генераторов. Это стало 10 подобным инцидентом с начала украинского конфликта.