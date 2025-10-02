Путин: Запад предпринимает попытки цветной революции в Сербии

Специальные службы подтверждают это, отметил президент РФ

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Некоторые западные центры предпринимают попытки организации цветной революции в Сербии, что подтверждают данные российских спецслужб. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Согласен с президентом [Сербии Александаром] Вучичем, и специальные службы подтверждают это: некоторые западные центры предпринимают попытки организации такой цветной революции. В данном случае - в Сербии", - отметил российский лидер, отвечая на вопрос главного научного сотрудника Института новейшей истории Сербии в Белграде Александра Раковича.

Российский лидер отметил, что движущей силой этих процессов в Сербии являются люди, главным образом молодые, которые недостаточно ориентируются в проблемах, их предыстории и возможных последствиях цветной революции. "Воздействие на молодых людей, оно всегда самое простое, - отметил Путин. - Молодые люди в Сербии, даже те, кто на улицы выходит, они патриоты в целом. Тоже об этом не надо забывать. Надо с ними вести диалог, и, мне кажется, президент Вучич пытается это сделать".

Президент России напомнил, что сербы прошли серьезные испытания на протяжении своей истории. "И до Первой мировой войны, и в ходе Первой мировой войны, и после нее, и в преддверии и во время Второй [мировой войны] сербский народ страдал. И те, кто толкает сербский народ на улицы, хотят, чтобы сербский народ и дальше страдал - так же, как некоторые хотят, чтобы страдал народ российский, и прямо об этом говорят", - сказал Путин.

При этом, подчеркнул президент, этот вопрос является внутренним вопросом Белграда. "Это, извините, все-таки не наше дело. Это внутреннее дело самой Сербии", - сказал Путин.

В Сербии с ноября 2024 года продолжаются акции протеста, после того как на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился навес, что привело к гибели 15 человек. Протестующие возлагают вину за трагедию на власти страны. Одним из их требований является проведение в стране досрочных парламентских выборов. В середине августа протесты переросли в регулярные столкновения с полицией. В ряде городов противники властей громили и поджигали офисы правящей Сербской прогрессивной партии.