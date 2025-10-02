Путин: цветная революция ни к чему хорошему не приводит

Президент РФ отметил, что это "неконституционный, неправовой захват власти"

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Неконституционный захват власти в форме цветной революции не приводит ни к чему хорошему в тех странах, в которых он происходит. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Цветная революция - это неконституционный, неправовой захват власти, если говорить прямым языком. Как правило, ни к чему хорошему это не приводит", - сказал российский лидер.

Президент России напомнил, что цветная революция на Украине имела самые серьезные негативные последствия. "Посыл, согласно которому "сейчас вы пойдете, кого-то свергнете, а дальше всем будет хорошо," - никто нигде никогда не говорит, как хорошо, как быстро хорошо и за счет чего вдруг быстро станет все хорошо. Вот этого никогда те, кто провоцирует подобные события, не говорят. И, как правило, это все приводит к обратному результату", - отметил Путин.