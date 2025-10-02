Мирошник: госпереворот на Украине в 2014 году происходил под "европейской крышей"

За участие в Майдане людям хорошо платили и многим было попросту все равно, "о чем кричать", отметил посол по особым поручениям МИД РФ

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Произошедший на Украине в 2014 году государственный переворот был наглым и циничным, он осуществлялся под "европейской крышей". Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"В Донбассе люди были в ярости от произошедшего переворота в Киеве. Как раз Донецк, Луганск, Харьков, наверное, еще Одесса, юго-восток Украины. Тогда этими людьми двигала ярость, что у них не спросили и решили, что страну можно развернуть, захватив власть только в столице. Это был наглый, циничный государственный переворот, который сопровождался европейской крышей", - сказал он в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Дипломат напомнил, что за участие в Майдане людям хорошо платили и многим было попросту все равно, "о чем кричать". По его словам, в Донбассе в это время "бурлил гнев". "Все события, как минимум 2014 года, непосредственно прошлись по нам катком. Честно говоря, находясь в центре Луганска, я смотрел <...> конца края этого людского моря не видел: люди были возмущены событиями, которые происходили тогда в Киеве. Было огромное количество людей, что для Донбасса не так традиционно, ведь там живут рабочие. Донбасс трудовой, Донбасс пролетарский. Киев же был другим, Западная Украина - аграрная: там урожай собрали - можно идти митинговать, требовать чего-то", - пояснил посол.