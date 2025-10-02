Путин: даже западники в России говорят, что старой Европы больше нет

Президент РФ не стал называть фамилии "западников"

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Западники говорят, что Европы, которую они любили - уже нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии "Валдая".

"Знаете, у нас ведь много очень либеральной публики в России. Из такой творческой среды, из интеллектуальной среды. И очень много есть, ну, как у нас любят говорить, есть такое понятие западники, то есть те люди, которые склонны и ближе считают, что Россия должна быть к Западу. Но даже они, вот в контакте со мной говорят, Европа, которую мы так любили, ее больше нет", - сказал президент.

Путин не стал называть фамилии "западников". "Сейчас не буду фамилии называть, они очень известные люди в нашей стране. Реально, это европейские интеллектуалы в полном прямом смысле этого слова, поверьте мне. Они живут там полгода в Европе, вот они говорят, все, Европа, которую мы так любили, которой так дорожим, ее больше нет", - добавил он.

Глава государства отметил, что прежде всего это "размывание ценностных ориентиров и фундамента ценностного". "Если это будет дальше происходить, то, конечно, я сказал, что это затухающий центр, он так и будет постепенно скукоживаться и затухать. И от размывания вот этого ценностного базиса будут происходить и проблемы с экономикой. Лучше-то не будет, если так будет все происходить", - резюмировал Путин, сказав, что так утрачивается ценностный суверенитет.