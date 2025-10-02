Путин: заявления по Tomahawk могут быть для отвлечения внимания от проблем в США

Президент РФ отметил, что признаком раскола в американском обществе является произошедшее убийство консервативного активиста Чарли Кирка

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что заявления в Вашингтоне про готовность поставлять в рамках украинского конфликта крылатые ракеты Tomahawk связаны с внутренними проблемами в США и с необходимостью отвлечь от них внимание общественности. Такую позицию глава российского государства обозначил на пленарной сессии "Валдая".

Ранее участники дискуссии задавали вопрос о возможных поставках указанных систем. "Это тоже путь к тому, чтобы как-то отвлечь внимание от внутренних проблем", - заметил в ответ Путин.

При этом российский лидер указал, что признаком раскола в американском обществе является произошедшее в США убийство консервативного активиста Чарли Кирка. По мнению Путина, американское руководство пытается навести порядок внутри страны. Само убийство Кирка президент РФ назвал отвратительным злодеянием и принес соболезнования семье и близким погибшего.