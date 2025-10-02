Путин: Россия не против восстанавливать отношения с Финляндией и Швецией

Ситуация, конечно, поменялась, отметил президент РФ

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не против восстановления отношений с Финляндией и Швецией, если страны этого захотят.

"Так что, мы будем работать, конечно, нормально. Значит, если захотят [Финляндия и Швеция] как-то выстраивать и восстанавливать отношения, мы не против. Мы согласны. Но ситуация, конечно, поменялась. Ложечки нашлись, а вот осадочек остался", - сказал он на пленарной сессии "Валдая", отвечая на вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

Президент подчеркнул, что само вступление Финляндии и Швеции в НАТО не поспособствовало увеличению безопасности стран, назвав этот шаг "нагнетанием стабильности". "Это просто нагнетание еще в одном регионе мира. И так под угрозу ставится стабильность, в том числе такая военно-стратегическая стабильность у этих регионов. Там что-то появится опасное для нас - мы поставим тоже, чтобы было опасно для тех, кто там поставил. Зачем? Кто выиграет от этого? Как-то увеличилась от этого безопасность Финляндии или Швеции? Нет, конечно", - отметил Путин.

Глава государства также прокомментировал обвинения России в полетах самолетов над Балтийским морем без транспондеров, напомнив, что страны НАТО ранее сами отказались включать транспондеры на своих самолетах при полетах над Балтикой. "Сейчас говорят о полетах наших самолетов, которые не включают транспондеры над Балтийским морем. Но я обращал внимание, когда в Финляндию, в Хельсинки приезжал, на то, что летают натовские самолеты без транспондеров. И тогда финский президент сказал: "Давайте договоримся, чтобы все включали транспондеры". Мы согласны, Россия согласна. Что ответили страны НАТО? "Не будем". Не будем - ладно, и мы [Россия] летаем тогда без транспондеров", - сказал Путин.