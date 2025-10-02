Путин назвал непростой ситуацию в экономике Европы

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Германия и Франция перестают быть локомотивами европейской экономики, а для Польши это слишком сложная задача в ближайшей перспективе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Ситуация в экономике Европы, как мы сейчас говорили, непростая. Я уже не говорю про Германию и Францию, они, прежде всего Германия, были недавно локомотивами европейской экономики, - отметил он. - И как бы, кстати, Польша ни хотела, она таким локомотивом не станет. Она хочет быть одним из лидеров Евросоюза, мы это видим, но это сложно, очень сложная для нее задача в ближайшей исторической перспективе".

"А эти страны (Германия и Франция - прим. ТАСС) утрачивают это качество. В связи со стагнацией в ведущих экономиках и в связи с тем, что у них дефицит бюджета большой слишком, в разы больше, чем у нас", - указал Путин.

По словам Путина, "вся эта истерия нагнетается, чтобы отвлечь внимание от сущностных, глубинных проблем" внутри этих стран.