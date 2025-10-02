Путин: Финляндия и Швеция утратили преимущество нейтрального статуса

Раньше там было комфортно всем встречаться, отметил президент РФ

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Финляндия и Швеция больше не обладают преимуществами нейтрального статуса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Финляндия и Швеция утратили преимущество нейтрального статуса. Вот те же переговоры по возможному урегулированию на Украине. Вот хельсинский акт, почему он когда-то возник? Почему он называется "хельсинский"? Да потому, что нейтральная была страна, там было комфортно всем встречаться. А сейчас что мы? Кто в Хельсинки поедет?" - сказал российский лидер.