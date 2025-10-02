Путин назвал непростым диалог по теме ДСНВ

Власти РФ знают подводные камни этой темы, отметил президент РФ

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал диалог по теме Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) непростым.

"Мне очень трудно сказать, что будет дальше, потому что это же не только от нас зависит. Если американская администрация согласится с нашим предложением, то что будет дальше в течение года, я знаю. А что будет дальше за этими рамками, трудно сказать. Диалог непростой. Мы знаем подводные камни этого диалога", - сказал он на пленарной сессии "Валдая", отвечая на вопрос о судьбе годового договора и дальнейших перспектив контроля за стратегическими наступательными вооружениями.