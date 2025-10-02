Путин: если США не нужно будет продление ДСНВ, то и России не нужно

Президент РФ отметил, что в Соединенных Штатах есть люди, которые отвергают продление Договора

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Если США не нужно будет продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то продление не нужно и России, такую позицию глава российского государства обозначил на пленарной сессии "Валдая".

"Мы знаем, что есть люди в [Соединенных] Штатах, которые говорят "а нам не нужно никакого продления [ДСНВ]. Но если им не нужно, то и нам не нужно", - сказал Путин.