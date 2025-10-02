Реклама на ТАСС
Путин: Запад должен сам подключить КНР к переговорам об ограничении вооружений

Президент РФ выразил недоумение, почему именно Россию просят подключать Китай
СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил недоумение, почему именно Россию просят подключать Китай к переговорам об ограничении стратегических наступательных вооружений, и предложил авторам этой инициативы самостоятельно договориться с КНР.

"Нам все время говорят: "Вы уговорите Китай, чтобы тоже Китай включился в эту систему ограничения стратегических наступательных вооружений. Ну почему мы-то? Кто хочет подключить Китай - пожалуйста, договаривайтесь с Китаем. Мы-то чего?" - сказал российский лидер.  

