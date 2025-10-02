Путин связал истерику Запада в адрес России с отвлечением от внутренних проблем

Президент РФ отметил, что это сразу меняет вектор политического внимания

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин связал нагнетание обстановки вокруг РФ Западом с попыткой отвлечь внимание граждан от внутренних проблем.

"Вот это нагнетание обстановки, это увеличение уровня эскалации, на мой взгляд, на сегодняшний день, прежде всего связано с попыткой отвлечь внимание своих граждан от нарастающих проблем внутри стран, которые говорят сейчас об этом или пытаются это делать. Я же говорил, что ждут ответа с нашей стороны. Это сразу меняет вектор политического внимания. Караул, на нас нападают! Кто? Страшная Россия. Все должны встать в единый строй и объединиться вокруг политического руководства. Вот основная цель", - сказал он пленарной сессии "Валдая".

Путин отметил, что граждане этих стран должны знать, что их хотят обмануть, "объегорить" и таким способом "оттащить" их от протестных акций, в том числе на улицах, а также подавить их гражданскую активность. Однако этим людям необходимо понимать, что это рискованная игра, их толкают на путь эскалации и возможных крупных вооружениях конфликтов. "Я бы этого не делал", - подытожил российский лидер