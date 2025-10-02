Путин пошутил, что "даром не терял" время, выступая на "Валдае"

Встреча российского лидера с ведущими экспертами международниками не дотянула до четырехчасовой отметки всего восемь минут

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что "хоть одну" важную вещь успел сказать в ходе своего почти четырехчасового участия в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Читайте также

"Уймитесь, спите спокойно". Путин обратился к западным элитам на "Валдае"

Модератор Федор Лукьянов заметил, что услышал в речи главы государства "одну важную вещь". "Хоть одну важную вещь, но сказал, - рассмеялся президент. - Время даром не терял!"

Слушая заключительный вопрос модератора, Путин в какой-то момент отвернулся, взяв президентский блокнот, но тут же оправдался: "Пожитки пока соберу".

Встреча российского лидера с ведущими экспертами международниками не дотянула до четырехчасовой отметки всего 8 минут: она продлилась 3 часа 52 минуты. 50 минут заняло вступительное слово главы государства, а затем он подробно ответил на каждый поступивший ему из зала вопрос.