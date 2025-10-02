Путин: Россия не такая древняя цивилизация, но тоже имеет свой опыт

Президент РФ отметил, что "изначально складывалась многоэтническая и многоконфессиональная страна"

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Россия является не самой древней цивилизацией, но за более чем тысячелетнюю историю у нее сложился свой опыт построения многоэтнического и многоконфессионального общества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Российская цивилизация, она не такая древняя, как китайская, индийская или арабская, но ей тоже уже свыше тысячи лет, тоже у нас уже есть свой опыт, - сказал президент. - У нас изначально складывалась многоэтническая и многоконфессиональная страна. … Когда Россия впитывала в себя какие-то другие народы, представителей других этнических и религиозных групп, всегда относились к этому с огромным уважением, как к части чего-то общего".

При этом, подчеркнул президент, в России научились вместе жить, развиваться и понимать преимущества такого совместного развития. "В этом смысле, мне кажется, это хороший пример, в том числе для поиска компромиссов, баланса между всеми другими участниками международного общения", - добавил Путин.