Путин пожаловался на диктат протокола на международных встречах

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Моменты, когда можно просто поговорить с собеседником на международных встречах, появляются редко из-за "диктата протокола". Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"К сожалению, часто все очень запротоколировано, этот диктант протокола просто выхолащивает само содержание этой работы. И очень редко появляются моменты, я сейчас говорю откровенно, когда с коллегой сидишь и о чем-то разговариваешь", - сказал Путин.

Он отметил, что уже мало стран, в которых он не был, но почти ничего там не видел. "Как работа складывается - аэропорт, самолет, зал для каких-то мероприятий, аэропорт, самолет, Кремль. Опять Кремль, самолет, поездка, возвращение. И ни фига не видишь, честно вам говорю, извините за простоту выражений", - сказал президент. 

