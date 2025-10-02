Эксперт Сущенцов: поставки Tomahawk Киеву подорвут начатый в Анкоридже диалог

Декан факультета международных отношений МГИМО подчеркнул, что отношения России и США крайне важны для международной стабильности

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал понять, что поставки крылатых ракет Tomahawk могут обнулить прогресс с США, а отношения Москвы и Вашингтона крайне важны для международной стабильности. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сущенцов, комментируя выступление главы российского государства на пленарной сессии "Валдая".

Эксперт-американист обратил внимание на то, что Путин комментировал "отдельные сообщения о том, что США могут ужесточить свою линию по украинскому кризису в поставке ракет Tomahawk". "Президент отметил, что сами ракеты не повлияют никаким существенным образом на положение дел на земле, но существенным образом ухудшат двусторонние отношения и, вероятно, сделают обратимыми все результаты диалога, которые были достигнуты после саммита в Анкоридже", - указал Сущенцов.

По его мнению, Путин уверен, что "российско-американские отношения носят настолько важный характер для международной стабильности, что было бы напрасным так легко отнестись к возможным негативным последствиям их ухудшения". Политолог также полагает, что российский лидер видит, что для двусторонних отношений с США "еще есть значительный простор для восстановления". "Они сейчас находятся на очень низком уровне", - констатировал Сущенцов.

Он подчеркнул, что "Россия сохраняет свое намерение на урегулирование украинского кризиса политическими средствами". "Президент РФ снова высоко оценил участие Соединенных Штатов в этом вопросе и выразил готовность продолжать этот диалог. Он также дал понять, что сейчас те предложения, которые представила Россия, находятся на рассмотрении у Соединенных Штатов и мы ждем ответа от них", - сказал декан факультета МГИМО.