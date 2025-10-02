На ЗАЭС назвали терроризмом обвинения Киева в отключении энергии на станции

Директор по коммуникациям электростанции Евгения Яшина заявила, что противник активно использует вбросы и ложь для дискредитации России на международной арене

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Обвинения киевского режима в том, что Россия намеренно и самостоятельно отключила энергоснабжение Запорожской АЭС являются откровенной ложью и информационным терроризмом. Это очередная попытка дискредитировать РФ на международной арене, заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил Россию в намеренном отключении электроэнергии на ЗАЭС. Подобные бездоказательные утверждения ранее также были опубликованы в телеграм-канале Владимира Зеленского.

"Сегодня мы являемся свидетелями того, как киевский режим, пытаясь оправдать свои военные преступления, пытается переложить ответственность на нас с помощью откровенной лжи. <…> Хочу заявить со всей ответственностью: обеспечение безопасной эксплуатации станции - наш абсолютный приоритет. Мы понимаем свою ответственность перед членами наших семей, перед всем мировым сообществом. Любые заявления о том, что мы якобы угрожаем безопасности АЭС, являются диверсией и информационным терроризмом", - сказала Яшина.

Она подчеркнула, что противник активно использует "вбросы недостоверной информации с единственной целью - дискредитировать нашу страну на международной арене, яркий пример - нарратив о том, что мы сами создаем риски на Запорожской АЭС". Собеседник агентства отметила, что тот, кто эксплуатирует тему ядерной угрозы и "играет с огнем", должен быть осужден всем цивилизованным миром.

В результате обстрелов со стороны ВСУ 23 сентября была повреждена последняя линия внешнего энергоснабжения ЗАЭС. Станция переведена на питание от дизель-генераторов. Это стало 10 подобным инцидентом с начала украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин 2 октября на пленарной сессии "Валдая" назвал "чушью" заявления о том, что Россия сама обстреливает собственную атомную станцию. Глава государства сообщил, что Россия контролирует ситуацию на ЗАЭС и проводит мероприятия по защите объекта. Он также назвал удары украинских боевиков по станции "опасной игрой", упомянув возможность "зеркального ответа" со стороны России.