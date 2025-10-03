Депутат Водолацкий: Киев манипулирует Европой заявлениями о проблемах на ЧАЭС

Таким образом украинские власти хотят подогреть агрессию по отношению к России, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 октября. /ТАСС/. Власти Украины своими заявлениями о проблемах в работе Чернобыльской АЭС манипулируют странами Европы, чтобы подогреть агрессию по отношению к России. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Вечером 1 октября украинское Минэнерго заявило, что Чернобыльская АЭС оказалась обесточена. Оно утверждало, что в результате скачков напряжения без электроснабжения остался новый безопасный конфайнмент - изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком станции, который был разрушен при аварии 26 апреля 1986 года. Позже Минэнерго Украины сообщило об отсутствии угроз населению.

"Заявления Киева - это шантаж, манипуляция безопасностью Европы, введение граждан Европы, особенно восточной, в заблуждение, в стрессовую ситуацию. И здесь у Зеленского и его кураторов очень хорошо получается постоянно пугать Европу тем, что завтра Россия нападет, завтра Чернобыльская АЭС взорвется. Чернобыльскую АЭС строили так, что там существуют и резервные источники, которые сегодня работают, существуют определенные схемы, которые не позволят произойти реакции. Просто на Западе об этом никто не знает", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все заявления и действия Киева направлены на то, чтобы максимально подогревать на Западе агрессию по отношению к России. "Учитывая его (Зеленского - прим. ТАСС) маниакальную направленность на различные провокации, он может и сам произвести какой-то мини-подрыв на Чернобыльской АЭС для того, чтобы показать, что он предупреждал и это случилось", - добавил депутат ГД.