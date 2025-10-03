Путин: восстановление полноформатных отношений с США входит в интересы России

По словам президента РФ, сегодня руководство Соединенных Штатов действует исходя из потребностей собственной страны, что является рациональным подходом

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. РФ оставляет за собой право руководствоваться своими национальными интересами, среди которых восстановление полноформатных отношений с США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Мы видим, что сегодняшняя администрация США руководствуется прежде всего интересами своей собственной страны - так, как она их понимает", - сказал Путин.

По его словам, это рациональный подход.

Президент отметил, что и Россия имеет право руководствоваться своими национальными интересами. К ним он причислил и восстановление полноформатных отношений с Соединенными Штатами.