Эксперт Степанов: ЕС оправдывает затраты на милитаризацию русофобскими лозунгами

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС также рассказал, что укрепление и развитие оборонной политики Евросоюза также связано с желанием снизить свою зависимость от США

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Евросоюз применяет русофобские лозунги для обоснования рекордных военных расходов в размере 800 млрд евро. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"19 марта 2025 года Евросоюз представил "Белую книгу о европейской обороне" - "Готовность 2030", практической основой которого выступает масштабный "План перевооружения Европы", на реализацию целей которого уже заложено порядка 800 млрд евро. Для обоснования таких рекордных затрат перед общественностью и европейским плебсом на системной основе раскручиваются русофобские нарративы в мейнстримных западных медиа, где Россия представляется в качестве безусловного агрессора, готового вот-вот покуситься на территориальную целостность и всеобщее благоденствие европейского райского сада", - сказал эксперт.

Он уточнил, что в число сюжетов европейской пропаганды входят залетевшие на территорию стран ЕС якобы российские дроны и ракеты. По его мнению, все это обосновывает для европейцев "безграничные дивиденды набирающей рекордные обороты европейской оборонки".

Кроме того, Степанов рассказал, что укрепление и развитие оборонной политики Евросоюза также связано с желанием снизить свою зависимость от США. "Данный тезис направлен на европоцентричную аудиторию, безусловно верующую в независимость линии Брюсселя и субъектность еврономенклатуры", - отметил эксперт.

Среди разрабатывающихся инициатив в рамках "Готовности 2030" Степанов выделил совместную систему противовоздушной обороны 24-х стран European Sky Shield Initiative и "Стену дронов", призванную сформировать и обеспечить заказами распределенную сеть высокотехнологичных европейских производителей воздушных, сухопутных и морских дронов. Также он подчеркнул, что вместе с этим запущен процесс по наращиванию производства вооружения, целью которого ставится пополнение арсеналов ЕС не менее, чем двумя миллионами крупнокалиберных снарядов ежегодно.

"Увеличение военных расходов может усугубить долговой кризис, так как в средне- и долгосрочной перспективе усиление военных бюджетов несет риски для устойчивого роста. Средства, потраченные на танки, самолеты и боеприпасы, не создают нового дохода или инфраструктуры, которая увеличила бы потенциал роста ВВП. Кроме того, наращивание оборонных расходов может привести к сокращению социальных гарантий и недофинансированию гражданских отраслей экономики", - добавил эксперт.