Путин прокомментировал запреты политиков в Европе словами Высоцкого

Президент подчеркнул, что невозможно бесконечно превращать демократические процедуры в фарс и манипулировать волей народов

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что в некоторых странах Европы политики, приобретающие поддержку и доверие избирателей, сталкиваются с попытками запрета своей деятельности. В связи с этим глава государства вспомнил слова из песни Владимира Высоцкого.

"Во многих странах это происходит, в некоторых странах пытаются запретить своих политических оппонентов, которые уже приобретают большую легитимность и большее доверие избирателей - запретить. Мы знаем это, проходили в Советском Союзе. Помните песни Высоцкого: "Отменили даже воинский парад! Скоро всех, к чертям собачьим, запретят!"", - сказал он на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

По словам президента, невозможно бесконечно превращать демократические и избирательные процедуры в фарс, манипулировать волей народов, как это недавно, отметил он, случилось в Румынии. "Это не работает, запреты не работают", - добавил Путин.