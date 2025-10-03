Депутат ГД Шеремет: дезертирство в ВСУ говорит о скором падении киевского режима

Ни для кого не секрет, что в украинском обществе давно зреют протестные настроения в отношении предавшего их Владимира Зеленского, заявил член комитета по безопасности и противодействию коррупции

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Массовое дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорит о разочаровании украинцев во Владимире Зеленском и его команде, а также о скором падении действующего киевского режима. Таким мнением с ТАСС поделился депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что порядка 150 тыс. военнослужащих ВСУ с января по август 2025 года дезертировали.

"Массовое дезертирство ВСУ связано с их полным разочарованием в коррумпированном киевском режиме и огромных бессмысленных потерях на фронтах. Ни для кого не секрет, что в украинском обществе давно зреют протестные настроения в отношении предавшего их Зеленского, который диктаторскими методами удерживает власть в стране <...>. Даже взрастивший его запад сомневается в его перспективах и уже на низком старте держит ему замену из ближайшего окружения. Поэтому массовое дезертирство на фронтах говорит о скором падении неонацистского режима", - сказал он.

Депутат добавил, что военно-техническая помощь милитаристской Европы Украине бессмысленна и лишь приведет к увеличению жертв среди украинцев.