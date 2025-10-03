Мирошник: история с "дронами РФ" нужна для выделения бюджета в интересах элит ЕС

Им же выгодно, "чтобы конфликт на территории Украины сохранялся любыми способами", заявил посол по особым поручениям МИД РФ

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник © Александр Щербак/ ТАСС

МИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Заявления о якобы российских дронах в воздушном пространстве Евросоюза делаются с целью запугать население и вынудить европейских законодателей голосовать за "военные бюджеты". Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, выступая на круглом столе в рамках IX Фестиваля документального кино стран СНГ в Минске.

"Были там русские [дроны]? Ноль. Однозначно нет, потому что это не вписывается ни в какую логику, это нам не нужно в принципе", - пояснил он.

Целью нагнетания обстановки в Европе Мирошник назвал увеличение военных бюджетов стран ЕС, выгодное западным элитам. "Зачем летают дроны? Для того, чтобы народ нервничал, чтобы этот сигнал передавался депутатам и депутаты правильно голосовали. Европейский союз в ближайшее время собирается выделить €800 млрд на создание вооружений для своих подразделений и для передачи Украине в том числе", - добавил Мирошник.

В связи с этим, по его словам, тем же элитам выгодно, "чтобы конфликт на территории Украины сохранялся любыми способами". "На любой вопрос: "Подождите, а почему мы потратили €100 млрд на поддержку Украины, а не на развитие сельского хозяйства, не на поддержание медицины?" - будет ответ: "Россия пытается нас захватить, молчать всем". Деньги выделяем, мы их пилим, мы их делим и продолжаем конфликт на Украине", - пояснил дипломат.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит немедленные меры по созданию "стены дронов" на восточном фланге Европы. Она также отметила, что ответ Евросоюза на якобы имевшее место вторжение в воздушное пространство стран сообщества будет "решительным и единым". Проект "стены дронов" - совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленная на развертывание вдоль границы с РФ многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.