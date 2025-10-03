Врио главы совета депутатов Новой Каховки выберут через неделю

Решение примут в ходе внеочередной сессии, рассказал депутат Владимир Крупин

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Врио председателя совета депутатов Новой Каховки в Херсонской области после гибели главы совета Владимира Леонтьева будет определен на следующей неделе, сообщил журналистам депутат Владимир Крупин.

Читайте также

Что известно о гибели председателя Совета депутатов Новой Каховки при атаке ВСУ

"Это шок для всего города, это потеря невосполнимая. Он был настолько стержень у нас, что даже не знаю, кого можно поставить сейчас. <...> Мы собираем сессию, скорее всего, на следующей неделе внеочередную, будем решать вопрос о временной главе. А дальше - как пойдет", - сказал Крупин.

Владимир Леонтьев родился 22 января 1964 года, до специальной военной операции занимался предпринимательством на Украине. После освобождения Новой Каховки российскими войсками возглавил местную военно-гражданскую администрацию весной 2022 года. Участвовал в этом статусе в ликвидации последствий наводнения после разрушения плотины Каховской ГЭС. Неоднократно был целью покушений со стороны ВСУ - так, весной 2023 года его попытались убить с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur. В сентябре 2023 года был избран председателем совета депутатов Новой Каховки. Награжден орденом Мужества.