МИД РФ: Москва придает большое значение антиколониальному форуму в Каракасе

Директор латиноамериканского департамента министерства Александр Щетинин отметил, что участие в нем стало формой поддержки и солидарности "с венесуэльскими друзьями в непростой политической обстановке, в которой оказалась Боливарианская Республика"

/Корр. ТАСС, Михаил Макеев

КАРАКАС, 3 октября. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Россия считает очень важным антиколониальный форум, который прошел в Каракасе. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин, который принимал участие в форуме.

"Мы придаем большое значение Международной конференции "Колониализм, неоколониализм и территориальные грабежи западного империализма", которую организовали наши венесуэльские друзья", - сообщил российский дипломат. Он отметил значение этой темы с учетом необходимости ликвидации последствий колониализма и современных проявлений неоколониальной практики, которые негативно влияют на политику, экономику, культурную, социальную и на иные сферы жизни.

Усилия венесуэльских партнеров органично вписываются в политическую линию, которую проводит Российская Федерация. "По инициативе партии "Единая Россия" сформировано международное Движение по борьбе с неоколониализмом "За свободу наций", и для меня было большой честью и привилегией огласить приветствие участникам форума в Каракасе председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева", - подчеркнул Щетинин.

К теме борьбы с колониальными практиками российская сторона "подходит с очень схожих с венесуэльскими друзьями позиций, и мы полагаем очень важным, чтобы перестройка современной системы международных отношений, мировых экономических связей шла на основе построения подлинной многополярности, уважения суверенитета государств и была направлена на обеспечение мирового развития как развивающихся стран, так и в конечном итоге всей мировой экономики", отметил российский дипломат. Он подчеркнул, что участие в антиколониальном форуме в Каракасе "стало формой нашей поддержки и солидарности с венесуэльскими друзьями в непростой политической обстановке, в которой оказалась Боливарианская Республика".

К ратификации договора о стратегическом сотрудничестве

Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Боливарианской Республикой, который был подписан в мае 2025 года в Кремле, ратифицирован парламентом Венесуэлы, напомнил Щетинин. Он сообщил, что документ находимся в процессе выполнения необходимых государственных процедур, которые предусмотрены российским законодательством. "Уверен, что этот важный договор придаст очень важный импульс дальнейшему развитию тесных уз стратегического партнерства, которые характеризуют отношения между нашими странами в самых различных сферах", подчеркнул российский дипломат.

О военном присутствие США в Карибском море

"Мы внимательно отслеживаем непростую ситуацию вблизи берегов Венесуэлы, которую американская администрация обвиняет в недостаточной борьбе с незаконным оборотом наркотиков", - отметил Щетинин. Он указал, что этот предлог, на основе которого США направили крупные подразделения вооруженных сил к венесуэльским берегам, не выдерживает никакой критики.

"Венесуэла не является значимым центром наркопроблемы, что подтверждается как документами Организации Объединенных Наций, так и документами Государственного департамента США, которые были опубликованы в марте 2025 года", - напомнил Щетинин. Он указал, что "Венесуэла неоднократно подтверждала готовность продолжать усилия, направленные на преодоления глобального зла". Российский дипломат подчеркнул, что борьба с незаконным оборотом наркотиков не ведется эсминцами и атомными подводными лодками, направленными к берегам Венесуэлы. Он отметил, что "в этой ситуации очень важно проявлять сдержанность, не поддаваться на провокации, мы рассчитываем, что у американской администрации возобладает здравый смысл".

Венесуэла и БРИКС

Россия приветствует готовность Венесуэлы играть более активную роль в таких важных объединениях, как БРИКС, сообщил глава латиноамериканского департамента МИД. Он отметил, что "решения в рамках БРИКС принимаются на основе консенсуса, а после расширения численного состава объединения, введения новой категории - государств-партеров и подключения в этом качестве большой группы стран возникла необходимость паузы в плане расширения членства в БРИКС, чтобы страны выработали формы взаимодействия без потери качества работы". Вместе с Щетинин подчеркнул, что "стремление Венесуэлы играть более активную роль в политической линии БРИКС заслуживает всяческой поддержки".

К Саммиту Америк

"Латинская Америка - это континент, традиционно известный интеграционными традициями, провозгласивший важнейший принцип единства в многообразии", - сказал Щетинин. Безусловно, без таких стран, как Венесуэла, Куба и Никарагуа, современная Латинская Америка невозможна. В этой связи отказ пригласить эти страны для участия в Саммите Америк, который пройдет в декабре в Доминиканской Республике, лишит этот форум всего спектра представительства политических сил континента, указал Щетинин.