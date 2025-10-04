Эксперт Ераносян связал задержание танкера с желанием Макрона отомстить России

Французский лидер на фоне потери Сахеля и всей африканской франкофонии "пытается каким-то образом принимать ответные меры, связанные с поражениями в различных регионах мира", считает капитан 1-го ранга запаса, эксперт Бюро военно-политического анализа

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Расследование и задержание танкера у порта Сен-Назер показывает желание президента Франции Эмманюэля Макрона отомстить России. Такое мнение ТАСС выразил капитан 1-го ранга запаса, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян.

"Это откровенное пиратство и рейдерство со стороны Макрона. Макрон, в свою очередь, потеряв Сахель и всю африканскую франкофонию, пытается мстить России на всех театрах военных действий. Он пытается каким-то образом принимать ответные меры, связанные с поражениями в различных регионах мира", - сказал эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что Франция также терпит поражение и от всего "англосаксонского мира". В качестве примера он привел потерю французской оборонной компаний Naval Group австралийского заказа на дизель-электрические подводные лодки. По его мнению, из-за действий именно США и Великобритании Франция потеряла около €64 млрд.

"Франция в этой связи сейчас везде сейчас терпит фиаско, поэтому все эти потуги по поводу того, чтобы захватить какой-то один корабль, это все очень хорошо описывает правящую клику в Париже", - добавил эксперт.

Задержание танкера у берегов Франции

Ранее прокуратура французского города Брест начала расследование в отношении танкера, остановленного ВМС Франции, в связи с подозрением в нарушении морского права. Агентство AFP приводит два названия танкера - Pushpa и Boracay, он ходит под флагом Бенина. Изначально расследование велось по факту возможного "отсутствия обоснования национальной принадлежности судна или флага" и "отказа подчиниться". По информации агентства, в случае подтверждения подозрений прокуратуры нарушителям может грозить год лишения свободы и штраф в размере €150 тыс.

1 октября сообщалось о задержании двух членов экипажа после того, как на борт судна поднялись военные - речь идет о капитане и его помощнике, оба граждане КНР. AFP со ссылкой на заявление прокуратуры сообщило, что было принято решение предъявить обвинение лишь капитану и только по одному пункту, связанному с отказом подчиниться. Его помощника отпустили на свободу. Позже капитан вернулся на борт, вместе с ним был отпущен второй задержанный, танкер Boracay возобновил свой путь.

В четверг президент РФ Владимир Путин назвал пиратством задержание Францией танкера у ее берегов. По его словам, танкер был захвачен в нейтральных водах без всякого основания.